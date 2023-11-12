تحذير عاجل من الأرصاد.. طوارئ في 7 محافظات وسقوط أمطار

شهدت 7 محافظات على مستوى الجمهورية، أمس، سقوط أمطار متفاوتة الشدة، كما تم إعلان الطوارئ في شركات مياه الشرب والصرف الصحي، للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار من خلال التواجد ميدانيا.

سقوط أمطار غزيرة في المحافظات وإعلان الطوارئ

وعن حالة الطقس في المحافظات، شهدت محافظات المنوفية وكفر الشيخ والدقهلية وشمال سيناء والشرقية وجنوب سيناء، سقوط أمطار تصل إلى غزيرة، مع نشاط للبرق في السماء، حيث تم إعلان حالة الطوارئ في شركات المياه للتدخل الفوري وإعلان حالة الطوارئ.

تحذير للمحافظات بسبب الأمطار الساعات المقبلة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تغيرات في حالة الطقس في بعض المحافظات التي تشهد تجمع السحب، ومن بينها القاهرة والجيزة والقليوبية وباقي محافظات الدلتا والوجه البحري وشمال ووسط الصعيد ومدن القناة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار على جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، بنسب متفاوتة تتراوح بين 30 و40%، مع أجواء غائمة، ونسبة رطوبة تتراوح بين 35% إلي 90% على السواحل الشمالية لمصر.

درجة الحرارة اليوم في المحافظات اليوم الأحد

وأوضحت الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الأحد في جميع المحافظات، حيث تسجل القاهرة والوجه البحري، العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية، بينما تسجل السواحل الشمالية، العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية، وتسجل جنوب سيناء، العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية، وشمال الصعيد، العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية، بينما جنوب الصعيد، العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.