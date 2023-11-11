الأرصاد الجوية تحذر من تساقط أمطار رعدية على 17 محافظة ورياح مثيرة للغبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدًا ودرجات الحرارة والظواهر الجوية، محذرة من تساقط أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث من 30 إلى 40%، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، تمتد ما بين خفيفة ورعدية أحيانًا إلى مناطق من شمال الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

الأرصاد الجوية تحذر من الأمطار والرياح

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه تنشط الرياح المصاحبة للسحب الرعدية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، لافتة إلى أن أماكن سقوط الأمطار تشمل 17 محافظة على مستوى أقاليم الجمهورية.

وبالنسبة لحالة الطقس غدًا فإنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون لطيفًا في أول الليل مائلا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيفًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدًا الأحد 12 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.