مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة: لدينا جثث بالعشرات لا يمكن التعامل معها أو دفنها

صرح مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، أن المستشفى محاصر تماما، والقصف مستمر بمحيطه، كاشفا عن وجود جثث بالعشرات لا يمكن التعامل معها أو دفنها، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وأطلق الاحتلال الإسرائيلي، قنابل الغاز صوب بيت عزاء الشهيد عزية في مخيم عايدة شمال بيت لحم السام المسيل للدموع، مساء اليوم السبت، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، بينهم أطفال.

وأطلق الاحتلال، وابلا من قنابل الغاز وقام جنود الاحتلال المتمركزون في البرج العسكري، والمتواجدون خلف جدار الفصل والتوسّع العنصري، وابلًا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع، صوب بيت عزاء الشهيد محمد عزية، ومنازل المواطنين في المخيم، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق بينهم أطفال، جراء استنشاق الغاز السام.