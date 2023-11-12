أمطار لليوم الثاني في كفر الشيخ.. ودرجة الحرارة الصغرى 19

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على السواحل الشمالية ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، كما تظهر السحب المنخفضة في السماء مع ساعات فجر اليوم وأثناء ساعات النهار، التي تؤدي إلى سقوط أمطار لليوم الثاني على التوالي في كفر الشيخ.

أمطار على السواحل والطريق الساحلي

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، بأن الأمطار اليوم الأحد، ستكون غزيرة على مناطق الشريط الساحلي في محافظة كفر الشيخ، التي تضم مدن مطوبس، وسيدي سالم، والبرلس، وبلطيم، ومدينة برج البرلس، وأجزاء من قرى مركز الرياض القريبة من الشريط الساحلي، والطريق الدولي الساحلي المار من المحافظة، علاوة على نشاط حركة الرياح خاصة في الساعات الأولى من اليوم.

حالة الطقس المتوقع في كفر الشيخ

وسجلت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، في محافظة كفر الشيخ، حسبما جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية، العظمى 31 درجة مئوية، والصغرى 19 درجة مئوية، وسجلت نسبة الرطوبة 61%، وسرعة الرياح 13كيلو/ ساعة، والأمطار 20%.