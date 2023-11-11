تجدد سقوط الأمطار الغزيرة وبرق ورعد بسواحل كفر الشيخ الآن

تجددت سقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة منذ قليل في كفر الشيخ، علي المدن الساحلية داخل الإقليم، وهو الأمر الذي يستوجب الحظر لدى المسافرين عبر سيارتهم على الطرق الرئيسية والفرعية في تلك المدن، بضرورة توخي الحظر أثناء السير، نظرا لهطول الأمطار حاليا.

أمطار غزيرة وبرق ورعد

بينما تشهد مدن سيدي سالم، ومطوبس، والبرلس، وبلطيم، وقرى شمال المحافظة، سقوط أمطار حاليا، كما تظهر السحب المنخفضة في السماء، علاوة على سماع دوي أصوات البرق والرعد، في تلك المدن السابق ذكرها.

حالة الطقس في كفر الشيخ اليوم

كما سجلت درجات الحرارة المتوقعة مساء اليوم السبت، في كفر الشيخ، حسبما ذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 30 درجة مئوية، ودرجة الحرارة الصغرى 18 درجة مئوية، وسجلت نسبة الأمطار 83%، والرطوبة 79%، و سرعة الرياح 12 كيلو /ساعة.

يذكر أن الأمطار حاليا تتساقط بغزارة على مدار الساعة بمدينتي البرلس، وسيدي سالم، في كفر الشيخ، والذين يقعان على السواحل الشمالية للمحافظة، التي تقع على المسطح المائي للبحر الأبيض المتوسط، حيث تمتد سواحل كفر الشيخ، بطول 118 كيلو متر، التي تعد أطول سواحل واقعة على مياه البحر المتوسط في مصر.