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سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالغربية واستعدادات لمواجهة الطقس السيئ (صور)

كتب:

رفيق محمد ناصف
05:18 م | السبت 11 نوفمبر 2023
سقوط أمطار بالغربية

سقوط أمطار بالغربية

تعرضت مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، إلى موجة من الطقس السيئ، وسقوط الأمطار الخفيفة، مصحوبة بنشاط الرياح، وسط إجراءات واستعدادات مكثفة من قبل الجهات المعنية للتعامل مع مياه الأمطار أولا بأول.

وحرص المواطنين بالمحافظة على ارتداء الملابس الثقيلة، وذلك لما شاهدته درجات الحرارة من انخفاض اليوم مقارنة بالأيام الماضية، والتعامل مع الطقس السيئ، وبدء فصل الشتاء فعلياً.

انتشار الأكمنة المرورية

من جانبه أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن كافة رؤساء المدن والأحياء والمراكز والقرى وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية وشركة الكهرباء، والجهات المعنية حالة الاستعدادات القصوى للتعامل مع تقلبات الطقس وسقوط الأمطار أولا بأول، وانتشار الأكمنة المروية على الطرق من أجل تيسير حركة المرور والحد من الحوادث.

الاستعدادات لمواجهة الأمطار

وأوضح أن هناك استعدادات كاملة لمواجهة فصل الشتاء من صيانة المعدات ومراجعة البالوعات الخاصة بصرف مياه الأمطار، والعمل على صيانة أعمدة الكهرباء، إلى جانب انعقاد غرفة طوارئ المحافظة على مدار الساعة وتلقى أي شكاوى والعمل على سرعة حلها في أقل وقت ممكن.

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