ذكرى وفاة محمود عبد العزيز.. أهم أعماله وجوائزه طوال مشواره الفني

يوافق اليوم ذكرى وفاة الفنان محمود عبد العزيز السابعة، الذي وافته المنية في 12 نوفمبر 2016، بعد صراع طويل مع المرض، توفي على إثره عن عمر ناهز الـ70 عامًا، فهو من مواليد عام 1945.

أول أعماله السينمائية فيلم «الحفيد»

وكان أول أعمال الفنان الراحل محمود عبد العزيز التلفزيونية، مسلسل «الدوامة» في بداية السبعينيات، أمام الفنان محمود ياسين والفنانة نيللي، للمخرج المخرج نور الدمرداش، بينما كانت أول أعماله السينمائية فيلم «الحفيد» عام 1974، ثم كانت أول بطولة مطلقة له في عام 1975 في فيلم «حتى آخر العمر».

الفنان محمود عبد العزيز قدم تاريخا فنيا كبيرا

وقدم الفنان محمود عبد العزيز، تاريخا فنيا كبيرا ورصيدا فنيا جسد خلاله العديد من الأدوار الفنية الهامة، وأبرزها وأشهرها حينما جسد دور «رأفت الهجان» في مسلسل تليفزيوني من ملف المخابرات المصرية، ومسلسل «محمود المصري»، الذي جسد فيه شخصية أحد كبار رجال الأعمال وحقق من خلاله نجاحا كبيرا.

وقدم الفنان الراحل محمود عبدالعزيز 84 فيلما سينمائيا متنوعا، من رومانسي لكوميدي ودرامي، أبرزها فيلم «العار» و«العذراء والشعر الأبيض»، و«تزوير في أوراق رسمية»، و«عميل المخابرات المصرية» و«إعدام ميت»، وقدم شخصيات جديدة في فيلمي «الصعاليك» و«الكيف» الذين حظيا بنجاح جماهيري كبير.

كما قدم الفنان الراحل محمود عبدالعزيز في عام 1987 فيلما من أهم أفلامه وهو «البريء».

جوائز سينمائية من مختلف المهرجانات الدولية والمحلية

واستطاع الفنان الراحل محمود عبد العزيز الحصول على العديد من الجوائز السينمائية من مختلف المهرجانات الدولية والمحلية أبرزها:

- جائزة أحسن ممثل مهرجان دمشق السينمائي الدولي عن أفلام «الكيت كات»، «القبطان»، «الساحر».

- جائزة أحسن ممثل عن فيلم «سوق المتعة» من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

- كما حصل من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي علي جائزة أحسن ممثل عن فيلم «الكيت كات».

- جائزة أحسن ممثل مشاركة مع الفنان عمار محمد حسان في فيلم الليالي المقمرة.