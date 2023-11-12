جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لـ«حزب الله» جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف مواقع لحزب الله جنوبي لبنان، عقب إطلاق رشقات صاروخية، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وأكدت الوكالة الوطنية اللبنانية، في وقت سابق، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب اللبنانيتين، بجانب استهداف مدفعية جيش الاحتلال يوم الإثنين الماضي، محيط بلدتي الناقورة واللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

ودعا جيش الاحتلال، سكان الجليل الأعلى وسهل الحولة، المتاخم للحدود اللبنانية، إلى التزام منازلهم وملاجئهم، وذلك عقب قصف العدو سيارة مدنية بالقرب من بلدة عيناتا جنوبي لبنان، واستشهاد جدة وحفيداتها الثلاث على إثر الحادث، وإصابة الأم.