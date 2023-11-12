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عاجل.. إصابة شابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة طوباس بالضفة

كتب:

نرمين عفيفي
05:02 ص | الأحد 12 نوفمبر 2023
جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي

نقلت وسائل إعلام فلسطينية، أنباء عن إصابة شابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة طوباس بالضفة الغربية، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وسقط 18 شهيدا في قصف على منازل بمعسكر جباليا شمالي قطاع غزة، فيما نقلت وسائل إعلام فلسطينية، أنباء عن احتدام المعارك غربي غزة وقرب مستشفى الشفاء، موضحة أن قوات الاحتلال اقتحمت شرق رام الله وتشتبك مع مواطنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، ارتقاء 11078 شهيدا على الأقل، بينهم 4506 أطفال، في حصيلة جديدة لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة لليوم الـ36 على التوالي.

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