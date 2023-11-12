قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيدها في الضفة.. وتفجّر ممتلكات الفلسطينيين

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بتفجير ممتلكات الفلسطينيين شمال غرب نابلس شمال الضفة.

وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مركبة لفلسطيني يدعى محمود حجة واعتقلت 4 شبان بينهم أمين سر «فتح» شادي أبو عمر، عقب اقتحامه برفقة شمال غرب نابلس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

اعتقالات بحق أسرى محررين في طولكرم

بدورها، اعتقل جنود الاحتلال، فلسطينيين اثنيين من مدينة طولكرم أحدهما أسير محرر يدعى ليث عفيف العتيلي «52 عاما»، فيما أُصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها مدينة طوباس.

من جانبها، أعلنت «منظمة الصحة العالمية» فقدان الاتصال مع أشخاص تتعامل معهم في مستشفى الشفاء في غزة، جراء الهجمات المروعة على المستشفى، معربة في بيان عن خوفها على سلامة العاملين الصحيين والمرضى والمصابين والأطفال في الحضانات وأعداد من النازحين.

وفي إطار المظاهرات التي شهدتها عدّة دول حول العالم، تنديدا بالقصف الإسرائيلي المستمر على غزة، نظمت مؤسسة «روتردام من أجل غزة» وعدد من المنظمات الهولندية والأجنبية تظاهرة في «روتردام»، وردد المشاركون، هتافات تطالب بوقف إطلاق النار ومحاسبة إسرائيل.