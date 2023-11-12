أمطار غزيرة تضرب بورسعيد.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

شهدت بورسعيد صباح اليوم، سقوط أمطار غزيرة في عدة مناطق، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس، تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

إلغاء طابور الصباح بسبب الأمطار

وقررت إدارات عدة مدارس إلغاء طوابير الصباح للطلاب، عقب سقوط الأمطار الغزيرة التي فاجأتهم أثناء الطابور.

وقالت لمياء الجيار، رئيس حي المناخ، إنه تم توجيه سيارات سحب مياه الأمطار إلى محيط المدارس بنطاق الحي لسحب مياه الأمطار في حالة تراكمها لتسيير حركة خروج الطلاب من مدارسهم في حال استمرار سقوط الأمطار.

رفع مياه الأمطار من الشوارع

وقالت رئيس حي المناخ، إن الحي أعلن حالة الطوارئ، وانتشرت سيارات الفاكيوم لسحب مياه الأمطار من شوارع الحي، كما يقوم العاملون بتسليك بالوعات الأمطار لمنع تراكم المياه بالشوارع.

كما أكدت أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع محافظة بورسعيد التي نسقت بدورها مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة الطقس على مدار اليوم، موضحة أنه يوجد تخطيط مسبق لمواجهة الأمطار الغزيرة، بتوجيهات محافظ بورسعيد.

استمرار حركة الصيد

وفي ذات السياق، أكد مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري، استمرار حركة الصيد دون تأثرها بالأمطار الغزيرة، مشيرا إلى أن مراكب الصيد خرجت فجر اليوم ومن المنتظر عودتها في المساء.