مئات المتظاهرين يحتشدون أمام منزل بايدن ويتهمونه بـ«التواطؤ في إبادة جماعية» (فيديو)

أمام منزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بمدينة ويلمينجتون بولاية ديلاوير، خرج مئات المتظاهرين ليطالبوا بايدن بالعمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما اتهموه بـ«التواطؤ في إبادة جماعية»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

شعارات مناهضة لإسرائيل مطالبة بالتوقف عن دعم قوات الاحتلال

وشافر بايدن إلى منزله في ويلمنيجتون للاحتفال بيوم قدامي المحاربين، ليتفاجأ بخروج المتظاهرين يرددون شعارات مناهضة لإسرائيل مطالبين بالتوقف عن دعم قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأطلق المتظاهرون هتافات: «بايدن، بايدن، لا يمكنك الاختباء! نحن نتهمك بالإبادة الجماعية!»، وطالبوا الرئيس الأمريكي بالضغط من أجل وقف إطلاق النار على غزة.