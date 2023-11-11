7 أحداث بأمريكا خلال 24 ساعة.. الجمهوريون يتراجعون عن مساءلة بايدن

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات القليلة الماضية، 7 أحداث تنوعت ما بين سياسية واقتصادية أهمها، تراجع عملية مساءلة بايدن بعد انتخاب مايك جونسون رئيسًا لمجلس النواب.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، عن مصادرها، أن مساعي الجمهوريين في «مجلس النواب» لبدء عملية مساءلة جو بايدن تراجعت بعد انتخاب مايك جونسون رئيسًا للمجلس في أواخر أكتوبر الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

جونسون: الأدلة لم تعد كافية

وأشارت «واشنطن بوست»، إلى أن التحقيقات والاستجوابات وراء الأبواب المغلقة، لا تزال مستمرة، فيما عقد جونسون اجتماعًا مغلقًا مع نواب جمهوريين وأن الأدلة لم تعد كافية لإطلاق المساءلة.

بدوره، أظهر استطلاع جديد أجرته «إيشلون إنسايتس»، أن أقل من ربع الأمريكيين فقط سيكونون على استعداد للانضمام إلى الجيش إذا دخلت البلاد في صراع مسلح، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وأظهر الاستطلاع، أن 72% من الأمريكيين لن يكونوا على استعداد للتطوع للخدمة في الجيش إذا دخلت البلاد في صراع كبير، و21% فقط إنهم سينضمون إلى الجيش الأمريكي.

من جانبها، قالت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية، إن سلطات سان فرانسيسكو، اتخذت إجراءات غير مسبوقة تحضيرا لـ«قمة آبيك»، مشيرة إلى تطهير المدينة من المشردين ومنعت حركة المرور في مناطق انعقاد القمة.

وفي إطار سياسة «واشنطن» الخارجية، شددت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين على أهمية العلاقات الاقتصادية السليمة بين بلادها والصين. ويومي الخميس والجمعة الماضيين، التقت يلين، نائب رئيس الوزراء الصيني هيه ليفينج، في مدينة «سان فرانسيسكو»، في إطار قمة «آبيك»، معلنة أنها ستزور الصين في 2024 بدعوة من رئيسها.

ورحبت يلين، بتبادلات صريحة ومباشرة ومثمرة مع المسؤول الصيني. ومن المقرر أن يلتقي بايدن ونظيره الصيني، شي جين بينج في 15 نوفمبر الجاري في سان فرانسيسكو. كما اتفقت يلين، وليفينج، على أنهما ‏لا يسعيان إلى فصل اقتصادي بلديهما، لأن العملية ستكون ضارة لكل من البلدين، وستزعزع استقرار العالم.

كوريا الشمالية تصف تصريحات بلينكن بالاستفزازية

وفي كوريا الشمالية، دانت وزارة الخارجية، تحذيرات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن التقارب بين بلادها ورسيا، وقالت، إن التصريحات لا تؤدي سوى إلى تفاقم التوترات السياسية والعسكرية الخطيرة في شبه الجزيرة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ووصفت الخارجية الشمالية، تصريحات بلينكن، بالاستفزازية. وكان بلينكن، أعرب في وقت سابق، خلال زيارة لكوريا الجنوبية،عن قلقه بشأن التعاون العسكري المتزايد والخطير لـ«بيونج يانج» مع «موسكو».

اقتصاديا، أعلن بايدن تراجع أسعار البنزين، بمقدار 1.6 دولار، داعيا عبر موقع إكس، شركات النفط إلى الاستثمار بنشاط أكبر في زيادة الإنتاج.

موديز تؤكد تصنيف أمريكاعلى المدى الطويل عند «أيه أيه أيه»

وأضاف رئيس الإدارة الأمريكية، أن شركات النفط ما زالت تجني أرباحا كبيرة،، فيما خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، توقعاتها لأمريكا من مستقر إلى سلبي، مؤكدة التصنيف على المدى الطويل والتصنيف غير المضمون عند «أيه أيه أيه».