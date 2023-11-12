رئيس «المنتدى العربي الأوروبي للحوار»: قطاع غزة تحول إلى مقبرة جماعية

قال الدكتور أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جنيف، إنّ الوضع الإنساني داخل قطاع غزة على مدار أكثر من شهر كارثي، مشيرًا الى أن قطاع غزة تحول إلى مقبرة جماعية، كما أن هناك أكبر حالة نزوح داخلي فى القطاع بتوثيق من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والمصرية والعربية.

الجانب المصري يتحرك بشكل كبير

وأضاف رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جنيف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، أنّ الجانب المصري يتحرك بشكل كبير جدًا، واستخدام تلك التقارير لإدانة الجانب الإسرائيلي، كما أن هناك مجهودات للدولة المصرية اشتملت على عدة جوانب من بداية الأزمة منها الجانب السياسي والجانب الإنساني، لافتا إلى أن الهدف هو وضع الغرب تحت ضغط للوصول الى إنهاء الأزمة، وهو ما يحتاج إلى قرار سياسي لوقف إطلاق النار.

الدولة نجحت في إدخال المساعدات الإنسانية

وتابع، «نجحت الدولة في فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية، وعلى المستوى الحقوقي فإن تحركات البعثة المصرية في المجلس الدولى لحقوق الإنسان قوية جدًا وكانت بدايتها مع بداية العدوان، كما استطاعت الدولة المصرية أن تحشد 71 دولة من أعضاء المجلس الدولي، وهو نجاح كبير»