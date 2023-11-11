النائبة رشا إسحق: لقاءات الرئيس السيسي بقمة الرياض تعزز جهود وقف إطلاق النار في غزة

أشادت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، باللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي والفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، مؤكدة أن تلك اللقاءات تأتي في إطار حرص مصر على دفع الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتعزيز التعاون الثنائي مع تلك الدول.

القضية الفلسطينية

وقالت الدكتورة رشا إسحق، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقمة العربية الإسلامية بالسعودية استمرار لدور الدولة المصرية الداعم للقضية الفلسطينية، وبذل أقصى الجهود لوقف إطلاق النار على الأبرياء في فلسطين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان لها، أن كلمة الرئيس السيسي كانت هامة وعبرت عن ملايين المواطنين في الوطن العربي، وذلك من خلال المطالبة بالوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى القطاع.. بلا قيد أو شرط، وقف وقف كافة الممارسات.. التى تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أى مكان داخل أو خارج أرضهم.

حقوق الإنسان

وأوضحت إسحق بأن الرئيس السيسي شدد على اضطلاع المجتمع الدولى بمسؤوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني، فضلا عن ضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام للمساعدات الإنسانية وتحمل إسرائيل مسؤوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع بناء على حل الدولتين.

وشددت على أن مصر حريصة على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.. على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة إجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي، مشددة على أن القمة العربية الإسلامية تستهدف وضع حلول نهائية لحل القضية الفلسطينية.