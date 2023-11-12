«الاحتلال الإسرائيلي» تواصل حملة الاعتقالات لليوم الـ37 في الضفة الغربية

واصل جنود الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ37 من عملية «السيوف الحديدية» حملة اعتقالاتها في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع القصف المستمر على قطاع غزة، ومحاصرة آليات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين اثنيين، بينهم طفل يدعى عمر علقم، 12 سنة، خلال اقتحامها مخيمي قلنديا وشعفاط في محافظة القدس، فيما أطلق الجنود الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام، باتجاه الفلسطينيين دون وقوع إصابات.

اعتقال 6 فلسطينيين غرب رام الله

واعتقلت القوات الإسرائيلية 6 فلسطينيين من بلدة بلعين، غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، فيما أعلنت سلام الطاهر مديرة التربية والتعليم في جنين شمال لاضفة الغربية المحتلة،، أن دوام المدارس في جنين ومخيمها لهذا سيكون إلكترونيا، حفاظا على سلامة الطلبة، بسبب الاقتحامات المتواصلة لجنود الاحتلال الإسرائيلي للمدينة.

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا»، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو، أظهر استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في اليوم الـ37 من عملية «السيوف الحديدية».

تواصل حصار محيط مجمع الشفاء الطبي

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في استخدام طائراتها الحربية والمدفعية، في قصفها العنيف لمحيط مجمع الشفاء الطبي غرب غزة، وحصاره من جميع الجهات.

وفي المملكة المتحدة،قال رئيس «أساقفة كانتربري» جاستن ويلبي، إن قصف المستشفيات والمدنيين المتواصل في قطاع غزة أمر لا يمكن التسامح معه، ومخالف للقانون الدولي والإنساني، ويجب أن يتوقف فورا، مضيفا عبر موقع إكس «تويتر سابقا»، إن الوضع الذي يواجه الموظفين والمرضى في مستشفيات غزة كارثي،

وفي فنزويلا أدانت الحكومة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وطالبت بالوقف الفوري لهذه الجرائم، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية.