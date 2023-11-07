الاحتلال الإسرائيلي يقصف منطقة سكنية بدير البلح وسقوط عشرات الشهداء

استشهد عشرات الفلسطينين، وأصيب آخرون جراء جريمة جديدة في قطاع غزة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي تحديدا في دير البلح وسط القطاع.

الطيران استهدف منطقة سكنية بدير البلح

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستهدف الطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، دير البلح بالصواريخ؛ إذ قصف مربعا سكنيا، ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين.

معظم الشهداء من الأطفال والنساء

وأشارت الوكالة إلى أن معظم الشهداء من الأطفال والنساء والمسنين، كما أشارت إلى أن القصف أسفر عن تدمير المنازل على رؤوس ساكنيها، والعشرات منهم تحت الركام.

جدير بالذكر أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة مستمر منذ 7 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن سقوط أكثر من 10 آلاف شهيد وآلاف المصابين ومئات المفقودين تحت الركام ومعظمهم من النساء والأطفال.