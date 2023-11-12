انطلاق قوافل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في مدن وقرى مطروح بالمجان

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن تنظيم قافلة طبية لتقديم جميع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لأهالي مطروح من السيدات، وذلك ضمن خطة مديرية الصحة تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لزيادة الخدمات الصحية لسكان المدن والقرى والنجوع.

مواعيد قافلة تنظيم الأسرة في مطروح

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن قافلة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تعمل في الفترة من 12 وحتى 14 نوفمبر على مدار 3 أيام.

أماكن تقديم خدمات تنظيم الأسرة

وأضاف وكيل صحة مرسى مطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه جرى العمل على توفير الخدمة في العيادات الثابتة، منها مركز رعاية الأمومة والطفولة، في شارع المحطة بمدينة مرسى مطروح، ومستشفى الولادة والصحة الإنجابية، ومستشفى مطروح العام، والمركز الطبي الحضري في منطقة السنوسية، ووحدة الرعاية الصحية في منطقة حي الشروق بالكيلو 7، والعيادات المتنقلة في قرية أم الرخم والقصر والسنوسية، وجميع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.

قوافل في القرى والنجوع

وأوضح وكيل صحة مرسى مطروح أنه يجري تنظيم قوافل طبية لتنظيم الأسرة في القرى والنجوع من خلال العيادات المتنقلة عبر الرائدات الريفيات.