إدراج تخصص «القبالة» بكليات التمريض لرعاية الحوامل.. وتغيير مسمى النقابة

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إنّ إدراج تخصص عام «القبالة» في كليات التمريض ضروري؛ لأنّه أمر متعارف عليه عالميًا، مؤكدة أنّ التخصص الجديد سيساهم في تقليل الولادة القيصرية وتشجيع الولادة الطبيعية.

وأضافت نقيب التمريض، لـ«الوطن»، أنّ «القبالة» عبارة عن اختصاص في مجال الرعاية الصحية، يرتكز على تقديم الرعاية والدعم للنساء خلال مراحل الحمل والولادة وكذا فترة ما بعد الولادة، ويهدف إلى الحفاظ على صحة الأمهات والأطفال، وضمان ولادة آمنة وصحية.

مدة الدراسة في تخصص القبالة

وعن مدة الدراسة، أكدت تدريب خريجي التمريض على «القبالة» من خلال دورة تدريبية لمدة 6 أشهر، وعند اجتيازها يحصل الخريج على ترخيص مزاولة مهنة القبالة، والقيام بالولادة الطبيعية تحت إشراف طبي، وكذا إشراف وزارة الصحة والسكان، مشيرة إلى أنّ الوزارة ستُطلق أول زمالة مصرية للقابلات في مصر بعد درجة البكالوريوس، لتكون مدة الدراسة 3 سنوات، وهي ما يُطلق عليها شهادة البورد المصري للقبالة.

وأوضحت أنّه سيتم تغيير مسمى نقابة التمريض إلى نقابة التمريض والقبالة، على أن يتم تشكيل لجنة استشارية لإقرار جميع أنشطة القبالة في مصر، إضافة إلى تشكيل مجلس علمي لزمالة القبالة أو البورد المصري للقبالة.