نقيب التمريض: جولة شاملة في المحافظات للوقوف على تحديات المهنة

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إن التمريض جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن، ويشغلهم قضايا الدولة الداخلية والخارجية، مؤكدة على استعداد أطقم التمريض لتقديم الغالي والنفيس في سبيل الوطن.

وأضافت خلال الاحتفالية التي نظمتها النقابة العامة للتمريض في محافظة الأقصر، أن المحافظة هي رقم 20، التي زارتها النقابة ضمن جولة شاملة على مدار شهرين للوقوف على التحديات التى تواجه الفرق التمريضية وتكريم الكوادر المتميزة، ودعم القضية الفلسطينية مؤخرًا.

وأشادت نقيب التمريض بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتي وصفتها بالحكيمة، مؤكدة دعم النقابة الكامل لقرارات الرئيس، بالإضافة إلى دعم النقابة للأشقاء الفلسطينيين.

وأكدت دعم النقابة الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما حثت الأعضاء على ضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات، قائلة إنه شارك في حضور الاحتفالية نحو 600 عضو بالتمريض في محافظة الأقصر، وتم تكريم 350 من الفرق التمريضية المتميزة، كما تقدمت بالشكر إلى أشرف عبدة نقيب فرعي الأقصر ومجلس إدارته.

وفى ختام الإحتفالية؛ تقدمت نقيب التمريض، بالشكر والتقدير للجهد المبذول من جانب أطقم التمريض فى محافظة الأقصر، لافته إلى أن التمريض أثبت كفاءته في مواجهة التحديات التي واجهتها مصر على مدار السنوات السابقة وعلى رأسها فيروس كورونا والتي كانت أكبر تحدى لتمريض العالم بأكمله.