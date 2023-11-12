معلومات عن التيك توكر ميجان.. اعتنقت الإسلام بسبب صمود الفلسطينيين في غزة

أعلنت تيك توكر أمريكية تدعى ميجان رايس اعتناقها الإسلام، بعد إعجابها بثبات وصمود الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي في أحداث غزة الأخيرة، وقرأت العديد من الآيات القرآنية خلال بث مباشر لها.

وظهرت ميجان رايس في فيديو على «تيك توك» وهي ترتدي الحجاب وتنطق بالشهادة وتقرأ القرآن، وهو ما تفاعل معه الآلاف من المسلمين حول العالم.

وأوضحت ميجان أنّ قرارها اعتناق الإسلام جاء بعد أن شاهدت صمود الفلسطينيين وصبرهم رغم جرائم الاحتلال المتواصلة، وهو ما دفعها للبحث عن سبب هذا الصمود، حيث أخبرها البعض في التعليقات بأنه بسبب إيمانهم بالله والقرآن.

@megan_b_rice Drop your tips in the comments. Also before y’all jump at my throat, the coffee is from Biggby. original sound - Megan Rice

ميجان رايس التي اعتنقت الإسلام بعد ما شاهدته من صمود الفلسطينيين في غزة، هي أمريكية الجنسية في أوائل العقد الثالث من العمر، وتعد من الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت ملحدة قبل أن تعتنق الإسلام.

وترصد السطور التالية معلومات عن التيك توكر ميجان رايس، كما يلي.

- اسمها بالكامل هو ميجان باتريك رايس، وهي أمريكية الجنسية.

- أوائل العقد الثالث من العمر.

- تعمل «تيك توكر» وناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

- منذ بداية شهرتها كانت ملحدة وحاليا اعتنقت الإسلام.

- بكت بشدة عند قراءتها آيات القرآن لأول مرة.

- أكدت أنّ سبب اعتناقها الإسلام هو صمود الفلسطينيين وثباتهم.

- اشتُهرت منذ تصاعد الأحداث في غزة بالدفاع عن الفلسطينيين، وموقفها الداعم للقضية الفلسطينية.

- سخّرت حسابها للدفاع عن أهل غزة وهاجمت الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها.