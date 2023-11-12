انفجارت في خاركيف شمال شرق أوكرانيا

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية صباح اليوم، وقوع انفجار في مدينة خاركيف الواقعة شمال شرق البلاد، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل حول طبيعة الانفجار.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الإدارة العسكرية لمقاطعة خيرسون المعين من قبل السلطات الأوكرانية، رومان مروتشكو، وقوع انفجارات في الجزء الخاضع لسيطرة «كييف» في المقاطعة، وفق ما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي سبتمبر 2022 وعلى إثر استفتاء، أعلنت موسكو ضمّ خيرسون إلى جانب 3 مناطق أخرى «لوجانسك، دونيتسك، وزابوريجيا» إلى أراضي «روسيا الاتحادية».

مقتل امرأة جراء قصف أوكراني على دونيتسك

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن عمدة دونيتسك أليكسي كوليمزين، مقتل امرأة «33 عاما»، جراء قصف أوكراني استهدف حي بتروفسكي غربي دونيتسك الواقعة جنوب شرق أوكرانيا، باستخدام 3 قذائف من عيار 155 مللي، وفق ما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، قال ضابط المخابرات الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر، إنّ 5 مناطق أوكرانية إضافية ستلتحق بروسيا، إن لم تستسلم الحكومة الأوكرانية وتتوقف قواته عن القتال.