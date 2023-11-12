اختيار علاء جانب عضوا في لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة

أعلنت جامعة الأزهر، اختيار الدكتور علاء جانب «شاعر الأزهر» عضوًا في لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، بعدما اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة رئيس المجلس الأعلى للثقافة، التشكيل الجديد للجان المجلس الأعلى للثقافة الدائمة، والبالغ عددها 24 لجنة، لمدة عامين من تاريخ اعتمادها.

وتضمن التشكيل اختيار الدكتور علاء أحمد السيد عبدالرحيم جانب، الأستاذ بقسم الأدب والنقد وكيل كلية اللغة العربية بالقاهرة لشؤون التعليم والطلاب؛ عضوًا بلجنة الشعر.

معلومات عن شاعر الأزهر

تدرج جانب في التعليم الأزهري وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، حيث حصل على الليسانس من كلية اللغة العربية بأسيوط بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف سنة 1996م، ثم درجة التخصص «الماجستير» من كلية اللغة العربية بالقاهرة بتقدير ممتاز سنة 2002م، ثم درجة العالمية «الدكتوراه» في الأدب القديم بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلها بين الجامعات سنة 2005.

الدكتور علاء جانب

عُين معيدًا بكلية اللغة العربية في القاهرة «قسم الأدب والنقد» 1997، ومدرسًا مساعدا 2002م، ومدرسًا عام 2005م، وأستاذًا مساعدًا عام 2011، وأستاذًا في 2019.

يلقب الدكتور علاء جانب بشاعر الأزهر، وأمير الشعراء، وهو مستشار الأنشطة الثقافية لجامعة الأزهر، وحاصل على المركز الأول ولقب أمير الشعراء في جائزة أمير الشعراء من هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث بالإمارات العربية المتحدة لعام 2013م، ولقبه معالي رئيس جامعة الأزهر بـ«شاعر الأزهر» في عام 2019.

كما حصل على المركز الأول في جائزة كتارا عن قصيدته «كما يلتقي البحران» في مديح السيدة خديجة رضي الله عنها.