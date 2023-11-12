6 معارض لدعم 180 أسرة بأثاث منزلي وأجهزة كهربائية في كفر الشيخ

نظمت جمعية الأورمان 6 معارض مجانية للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية؛ ليستفيد منها 180 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ.

معارض مجانية للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية

وجرى تنظيم المعارض بقرى وأحياء «منية المرشد - قندبولة - كوم دميس- العالي - برنبال - معدية مهدي - الدقاينة - البرايشة - الزهراء - الروس - الهردة - خان الجني - مطوبس - القنى - حي مسجد سيدي عامر - حي مسجد سيدي عبد الوهاب - حي المحطة القديمة - حي المستشفي العام» بمركز ومدينة مطوبس، وذلك تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

دعم الأسر الأكثر احتياجاً والوصول للفئات المستحقة

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّه يتم دعم الأسر الأكثر احتياجاً، والوصول للفئات المستحقة، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، بهدف التوزيع العادل، ووصول الدعم لمستحقيه، مشيداً بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى دعم جهود الدولة.