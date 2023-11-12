وزير الطاقة الأوكراني: لدينا موارد كافية لتجاوز فصل الشتاء

قال وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان جالوشينكو، إنّ بلاده سيكون لديها ما يكفي من موارد الطاقة لتجاوز فصل الشتاء المقبل، لكن التصاعد المتوقع في الهجمات الروسية قد يعطل شبكات الإمداد.

وأوضح جالوشينكو للتلفزيون العام الأوكراني: «لدينا ما يكفي من موارد الطاقة، وفي هذا الصدد نشعر بالاطمئنان، السؤال هو إلى أي مدى يمكن أن تؤثر الهجمات المستقبلية على الإمدادات»، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وذكرت يوم الأربعاء الماضي، أنّ روسيا هاجمت البنية التحتية الأوكرانية 60 مرة في الأسابيع القليلة الماضية، ما أثار مخاوف من أنّ موسكو ربما تكون بدأت بالفعل استهداف شبكة الكهرباء لشتاءٍ ثانٍ على التوالي في الحرب.

وفي الشتاء الماضي، ضربت آلاف الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية البنية التحتية للطاقة، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير.

ولفت «جالوشينكو» إلى أنّ بلاده تتوقع أن تستأنف روسيا الهجمات الكبيرة بطائرات مسيرة وصواريخ على البنية التحتية للطاقة، بمجرد انخفاض درجات الحرارة، وبقائها تحت الصفر.

وقال جالوشينكو: «درجة الحرارة المنخفضة تزيد الضرر بالطبع.. أي درجة حرارة أقل من الصفر تزيد المخاطر بالفعل».

وحتى الآن، تمتعت أوكرانيا هذا الخريف بطقس دافئ على غير العادة، ولكن من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في كييف وأماكن أخرى الأسبوع المقبل.