أسعار الأرز الشعير اليوم.. استقرار «عريض الحبة» لليوم الثاني على التوالي

قال حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، إن أسعار الأرز الشعير اليوم شهدت استقرارا لليوم الثاني علي التوالي لنوع عريض الحبة، وذلك عبر حركة بيع وتداول نشطة داخل الأسواق والمتاجر في شتي محافظات الجمهورية.

أسعار الأرز الشعير اليوم

وذكر رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز الشعير اليوم سجلت استقرارا يصب في المقام الأول لمصلحة المستهلكين، في كل محافظات الجمهورية، إذ استقر سعر طن عريض الحبة عند 17 ألفا و750 جنيها لليوم الثاني علي التوالي، وسجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 17 ألفا و150 جنيها.

أسعار الأرز الشعير اليوم الأحد

وأوضح رئيس الغرفة، أن عمليات لحركة تداول وبيع الأرز الشعير اليوم الأحد شهدت وفرة كبيرة من المعروض، لافتا أن محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ يعتبران من المحافظات التي تنتج نحو 82% من محصول الأرز على نطاق المساحات المنزرعة في شتي محافظات مصر من العام الجاري 2023.