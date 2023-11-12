تحرير 53 محضرا تموينيا في حملات مكبرة بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، عدة حملات تموينية، طبقاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملات التموينية بمدينة النوبارية عن ضبط 12 طن مواد خام أعلاف مجهولة المصدر، و50 علبة سجائر مجهولة المصدر، و75 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 10محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

تحرير 7 محاضر تموينية في دمنهور

وفي مركز دمنهور تم ضبط 7 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن ومخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، كما تم تحرير 13 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم نظافة أدوات العجين وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

حملة تموينية في كوم حمادة

وفي حملة مماثلة بمركز كوم حمادة، تم ضبط 8 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن، ومخبزين لعدم نظافة أدوات العجين، كما تمكنت إدارة تموين كفرالدوار من ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جراما للرغيف الواحد، وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر، مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبز تصرف في 16 شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء، لتحقيق ربح غير مشروع، و5 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن، و3 مخابز قامت بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين وعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.