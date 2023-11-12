«المتحدة» تطلق قافلة مساعدات غذائية لأهالي فلسطين

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قافلة مساعدات غذائية لأهالي فلسطين تحت شعار «يد بيد مع أهالينا في فلسطين»، انطلاقا من دورها الإنساني والخدمي، واتساقا مع توجهات الدولة المصرية والقيادة السياسية في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتضمّ قافلة الشركة المتحدة 6 شاحنات محملة بـ150 طن مساعدات غذائية ومياه، بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تمد فيها الشركة المتحدة يد العون في كل ما يحمل اسم الدولة المصرية، فسبق وبذلت جهودا مضنية في أزمة كورونا، وإعصار ليبيا الشقيقة، فضلا عن تبرعها بعوائد مهرجان العلمين لمؤسسة حياة كريمة.

وأنهت الشركة الاستعدادات اللوجستية الخاصة بإطلاق القافلة كافة، كتعبئة وتجهيز كراتين المساعدات الغذائية، واصطفاف الشاحنات.

كما أطلقت مؤسسة حياة كريمة قافلة مساعدات مكونة من 15 شاحنة محملة بـ450 طن مساعدات غذائية ومياه لأهالي فلسطين.