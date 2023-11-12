إزالة 134 حالة تعد على الأراضي الزراعية ببني سويف

أزالت الوحدات المحلية في محافظة بني سويف، بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، 134 حالات تعدٍ في المهد على الأراضي الزراعية، على مساحة 5 أفدنة بقرى المحافظة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وقال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، خلال تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن العمل مستمر في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية كافة، والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي، من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالتها في المهد.

متابعة المتغيرات المكانية

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها فورًا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم تكرار حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.