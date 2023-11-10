إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالشرقية، حملة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية، أسفرت عن فك شدة خشبية داخل الحيز العمراني بدون ترخيص لدور أرضي مقام بالمخالفة، كما تم إزالة مبنى مخالف بالطوب الأبيض على الأرض الزراعية بقرية السعديين على مساحة 60 مترا في نطاق الوحدة المحلية بسوادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إزالة حالتي بناء مخالف على الأرض الزراعية

وفي سياق متصل، قامت الوحدة المحلية بأكياد بإزالة حالتي بناء مخالف على الأرض الزراعية بعزبة القرناوي، عبارة عن غرفة بالطوب البلوك على مساحة 25 مترا، وكذلك إزالة سور من الطوب الأبيض بطول 20 مترا تقريبا.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بنطاق الوحدة المحلية بصفط زريق، بفك شدة خشبية والحديد المسلح الممدود عليها لسقف بالدور الثالث علوي بدون ترخيص بمساحة 100 متر بقرية كفر الباشا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.