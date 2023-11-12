إزالة 6 تعديات على الأراضي الزراعية في ميت غمر بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية، صباح اليوم الأحد، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة ومحاسبة المخالفين وإحالتهم إلى جهات التحقيق، ما أسفر عن إزالة 6 حالات تعد.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وقال اللواء محمود ضياء الدين، إن هناك متابعة مستمرة لوقف أعمال بناء مخالف والتحفظ على مواد البناء والمعدات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدي بكل قوة لملف التعديات سواء بالبناء المُخالف أو التعدي على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وإزالتها فورًا.

إزالة 6 حالات تعد

وذكر رئيس مركز ومدينة ميت غمر، أن الحملة أسفرت عن إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد وإعادة كل شئ كما هو عليه، وذلك حفاظا على حقوق المواطنين وردا لحقول الدولة، مشدداً على أنه لن يسمح نهائياً بأي تعديات جديدة، تماشياً مع خطة الدولة لمنع كافة الممارسات غير القانونية والتعدي على ممتلكات الدولة والبناء بدون ترخيص حفاظً على مُقدرات الأجيال القادمة.