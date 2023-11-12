انقطاع المياه عن مدينة الطود بالأقصر اليوم.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، انقطاع المياه عن مدينة الطود جنوب المحافظة، وضعفها في بعض المناطق التابعة لها، اليوم الأحد 12 نوفمبر، من الساعة 9 مساء وحتى 11 مساء، نظرا لأعمال الصيانة الطارئة، إذ تتوقف محطة مياه الطود المدمجة عن العمل في ذلك التوقيت.

وأكدت الشركة استمرار عمل مرشحات نجع العمدة، مرشح قباح، العديسات قبلي وبحري، بشكل طبيعي لتلبية احتياجات للمواطنين بتلك المناطق.

سيارات مياه شرب صالحة

وتهيب شركة مياه الأقصر بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، كما توفر الشركة سيارات مياه شرب صالحة للاستخدام في حال طلبها عن طريق غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 من أي محمول أو هاتف 0952282406 - 0952284116 - 01147999752.

غسيل شبكات مياه الشرب

وكان اللواء أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أكد أنه يجري جولات مستمرة على أرض الواقع سواء لمحطات مياه الشرب أو رفع الصرف الصحي، وقطاع المعامل، ومتابعة أعمال التطهير للشبكات، بالإضافة إلى العملية الدورية لغسيل شبكات مياه الشرب، ومتابعة ضبط جودة مياه الشرب بالشركة وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى المحافظة لعمل التحليل المطلوبة (الكيميائية والميكروبيولوجية) للتأكد من صلاحيتها، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة.