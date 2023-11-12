سقوط ضحايا بعد تعرض مجمع تابع للأمم المتحدة لقصف إسرائيلي في غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعو إلى ضرورة احترام المدنيين والبنية التحتية المدنية ومرافق الأمم المتحدة وحمايتها في جميع الأوقات، موضحة أنّ التقارير الأولية تشير إلى سقوط ضحايا جراء تعرض مجمع تابع للأمم المتحدة في غزة للقصف.

وتواصل إسرائيل حربها رغم الاعتراف بأنّ الضغط الدولي يزداد مع دخول الحرب أسبوعها السادس.

ودخلت الاشتباكات المسلحة في قطاع غزة مرحلة جديدة، ضارية وعنيفة وحادة في يوم المستشفيات الذي شهد محاصرة القوات الإسرائيلية مستشفيات عدة في مدينة غزة وسط القطاع، بينها مستشفى «الشفاء» الذي يقول الجيش إنّه مركز قيادة «كتائب القسام»، الذراع المسلحة لحركة «حماس».

وتصاعدت الاشتباكات مع تطويق الجيش الإسرائيلي مستشفى «الشفاء» بعدما قصف الطيران محيط المستشفى مخلفاً المزيد من الضحايا، في محاولة لإجبار النازحين والأطباء والمرضى على مغادرته.

وحاصر الجيش الإسرائيلي مجمع «الشفاء» الطبي فجر السبت، وقصف معظم البنايات المجاورة له، وعددا من المباني داخله.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ أكثر من 50% من الوحدات السكنية مدمرة، موضحة أنّ الوحدات السكنية مدمرة بالكامل وغير صالحة للسكن بعدد 50 ألف وحدة، والمرافق الصحية غير العاملة بسبب نقص الوقود أو القصف 19 من أصل 35 مستشفى و51 من أصل 72 عيادة صحية أولية.

وأضافت الوزارة في تقرير، أنّه بشأن المرافق التعليمية 278 مدرسة متضررة و38 متضررة كليا، وتعرضت 50 منشأة تابعة للأونروا بما في ذلك العديد من ملاجئ الطوارئ المخصصة للأضرار، إذ أصيبت إحداها بشكل مباشر، ما أدى إلى استشهاد 13 مواطنا وإصابة 195 آخرين بين النازحين، وتضرر ما لا يقل عن 7 كنائس و66 مسجدا جراء القصف الإسرائيلي.

ونوهت بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منطقة قريبة من مستشفى القدس، ما أدى إلى إصابة مرضى وتهجير قسري وإلحاق أضرار بالمباني بحسب ما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مؤكدة أنّ الوصول إلى المستشفى غير ممكن، ما أعاق وصول الفرق الطبية إليه أو إنقاذ المصابين.