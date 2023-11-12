«الضرائب»: برنامج فاتورتك حمايتك أداة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الدولة

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن برنامج «فاتورتك.. حمايتك وجايزتك» يُعد أداة لرؤية الاقتصاد بصورة أكثر وضوحًا، وكذلك أداة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، مطالبًا المكلفين الملزمين بإصدار إيصالات إلكترونية بسرعة التسجيل على البوابة الالكترونية لبرنامج تحفيز المواطنين (فاتورتك.. حمايتك وجايزتك)، وفقا للقرار رقم 515 لسنة 2023 وذلك من خلال بوابة مصلحة الضرائب المصرية.

الملزمين بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنّ المكلفين الملزمين بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية، والمسجلين على منظومة الأعمال الضريبية (SAP ) عليهم البدء في التسجيل على منظومة التحفيز من خلال حسابهم المفعل على بوابة المصلحة، مشيرًا إلى أنّ المكلفين الملزمين بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية وغير المسجلين على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية (SAP) عليهم البدء بالتسجيل على بوابة المصلحة وإنشاء حساب، لافتًا إلى أنه لاستكمال تفعيل الحساب يجب استلام أكواد التفعيل، وذلك بالتوجه إلى المأمورية التابع لها الممول أو مركز دعم التحول الرقمي بلاظوغلي.

وأشار إلى أنّ المستندات المطلوبة لاستلام أكواد التفعيل بالنسبة للممول الفردي هى صورة البطاقة الضريبية والرقم القومي للاطلاع على شخصية الممول، موضحًا أن المستندات المطلوبة لاستلام أكواد التفعيل بالنسبة للشركات الاعتبارية هي صورة البطاقة الضريبية والسجل التجاري الذي يوضح صفة المستلم (الشريك المتضامن فقط)، ويكون حديثا لم يمض عليه أكثر من 3 أشهر، وتفويض من الشركة للشخص المستلم بتوقيع بنكي مُصدق عليه من البنك المتعامل معه وبطاقة الرقم القومي للاطلاع عليها.

وأوضح أنه لاستلام أكواد التفعيل في حال التوكيل لابد من أن يكون التوكيل منصوص عليه التعامل مع مصلحة الضرائب سواء المحاسب أو وكيله، وأن يكون التوكيل بصفته وليس توكيل شخصي.

أهمية برنامج التحفيز «فاتورتك.. حمايتك وجايزتك»

وأشار إلى أن برنامج التحفيز «فاتورتك.. حمايتك وجايزتك» يهدف إلى خلق ونشر ثقافة ضريبية جديدة لدى المواطن المصري من خلال حثه وتحفيزه على طلب الإيصال أو الفاتورة من المتاجر والمحلات ، وكذلك تشجيع المواطنين للحصول على الإيصالات أو الفواتير الضريبية، وحماية المستهلك النهائي (المواطن) بالإيصالات أو الفواتير الضريبية الصحيحة للسلع المشتراه والخدمات المؤداة ، موضحا أن البرنامج يهدف إلى التحقق من الممارسات الخاطئة المؤثرة على المواطن والناجمة عن قيام بعض التجار بتحصيل الضريبة من المواطن دون توريدها للمصلحة، وكل ذلك يتم من خلال حوافز ومكافآت متنوعة ومتدرجة بين خصومات فورية وقسائم مجانية إضافة إلى سحب دوري على جوائز كبرى .

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يمكن الاطلاع على دليل المستخدم الخاص بموقع تسجيل بيانات فروع التجار الممولين على منظومة التحفيز، وكذلك تسجيلات لندوات توعية تم عقدها عن المنظومة من خلال دليلك لمنظومة التحفيز «فاتورتك حمايتك وجايزتك».