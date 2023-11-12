أمطار متوسطة تضرب القليوبية.. والمحافظ يرفع حالة الطوارئ

تعرضت محافظة القليوبية، اليوم الأحد، لأمطار متوسطة ورعدية وطقس غير مستقر، وهو ما أعلن معه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار المتوقع أن تشهدها المحافظة خلال الساعات المقبلة، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتي يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة تكون رعدية أحيانًا.

انتشار فرق ومعدات التدخل السريع

وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم، رفع درجة انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة المتوقعة، وتأهب جميع الأطقم والمعدات والتنسيق مع جميع الشركات العاملة لتوفير معدات إضافية إذا استدعى الأمر، مؤكدًا تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ.

وأوضح محافظ القليوبية أن المحافظة أعلنت عن أرقامًا لاستقبال كافة شكاوى المواطنين من تداعيات سقوط الأمطار والطقس السيئ بهدف التدخل الفوري حفاظاً على سلامة الجميع، من خلال الأرقام 0133212447/ 0133212466 أو عبر رسائل واتسآب على الرقم 01119992624.

في سياق متصل، أعلنت شركة مياه القليوبية برئاسة المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس الإدارة لمواجهة سقوط الأمطار وتنفيذ خطة الشركة في هذا الصدد.

وأكد مجاهد في بيان له، جاهزية المحطات وطلمبات الروافع والشبكات، مشيرًا إلى أنه جرى تطهير شنايش الأمطار وللتأكد من صلاحية المولدات الكهربائية وتوافر المواد البترولية اللازمة لتشغيل المولدات وخطة الانتشار المعدة، والتأكد من عملها بكامل طاقتها حيث انتشرت معدات الشركة في نقاط التمركز التي شهدت تجمعات المياه.

وأوضح المهندس مصطفى مجاهد، أنه تم رفع درجة الاستعدادات التي تقوم بها الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، لافتًا إلى أنه يبلغ إجمالى المعدات التي دفعت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار نحو 239 معدة متنوعة المهام، تم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة، موضحًا أن أطوال شبكات الصرف الصحى بالمحافظة تصل إلى 3226 كم، فيما بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحي بالمحافظة 22 محطة، ومحطات رفع الصرف الصحي 193 محطة.