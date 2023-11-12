«الاحتلال الإسرائيلي» يقصف 40 فلسطينيا أثناء الخروج من مستشفى الشفاء بغزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن الصحة الفلسطينية، أعلنت أن الاحتلال استهدف 40 نازحا أثناء خروجهم من مستشفى الشفاء بغزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها فى وقت سابق، ارتقاء 11078 شهيداً على الأقل، بينهم 4506 أطفال، في حصيلة جديدة لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة لليوم الـ36 على التوالي.

جرائم حرب وإبادة جماعية

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أن استهداف المستشفيات والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف في قطاع غزة، هي جريمة حرب، وإبادة جماعية، وأكدت أن الوضع في مستشفيات قطاع غزة وصل إلى وضع غير مسبوق في تاريخ البشرية.

وأضافت أن القانون الدولي والإنساني والمعاهدات الدولية أصبحت حبراً على ورق، بعد هذه المجازر التي ترتكب في قطاع غزة، كونها لا تستطيع أن تحمي المستشفى من القصف، ولا تستطيع أن توقف آلة التدمير والقتل الإسرائيلية بحق المستشفيات والأطباء والمرضى والجرحى والمدنيين النازحين.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن الاحتلال قصف المستشفى المعمداني مخلفاً أكثر من 500 شهيد، وحاول التنصل من جريمته، ولكن اليوم وفي بث حي ومباشر، واعتراف صريح وأمام العالم كله، يقصف المستشفيات، ويقطع عنها الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية والكهرباء والماء، لتكون النتيجة الموت المحقق للمرضى، إما عطشاً أو حرقاً أو بسبب نقص الدواء، أو قصفاً بالأسلحة الفتاكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت: «آلة التدمير والقتل الإسرائيلية ما زالت تمارس عدوانها على القطاع لليوم الـ36، حيث وصل عدد الشهداء منذ بداية العدوان على قطاع غزة، إلى أكثر من 11 ألف شهيد، منهم أكثر من 4500 طفل و3000 امرأة، و700 مسن، في حين وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 27 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال.