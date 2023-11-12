عضو بـ«الشيوخ»: القمة العربية الإسلامية وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته

قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قرار القمة العربية الإسلامية في دورتها غير العادية في الرياض، تأكيد للموقف العربي الموحد تجاه دعم القضية الفلسطينية، ووقف إطلاق النار، والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

القضية الفلسطينية

وأوضح في تصريحات صحفية أن مشروع قرار القمة العربية أكد موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، بضرورة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ورفض التهجير القسري للفلسطينيين، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته.

وشدد على ضرورة تبني المجتمع الدولي رؤية الدول العربية للتصدي للعدوان الإسرائيلي، والكارثة الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بقتل الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

الشعب الفلسطيني

وأكد ضرورة تطبيق قرارات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إزاء القضية الفلسطينية، وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال في جميع أراضيه المحتلة منذ عام 1967، والتي تشكل وحدة جغرافية واحدة.