فيلم The Marvels يواصل الخسارة.. ويحقق 21.5 مليون دولار

تصدر فيلم «The Marvels» قائمة الإيرادات في أول أيام عرضه بالسينمات في الولايات المتحدة الأمريكية، محققا 21.5 مليون دولار، من ضمنهم 6.6 مليون دولار من معاينات ليلة الخميس، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

ورغم تصدر فيلم «The Marvels» قائمة الإيرادات إلا أن إيراداته تعتبر منخفضة بالنسبة للمتوقع، وفقا لما وضحه الناقد اللبناني خليل حنون، قائلا: «أداء فيلم The Marvels فاق توقعات الخسارة، ويتجه ليكون من الأسوأ في تاريخ أفلام مارفل، غدا تصدر الأرقام النهائية».

خليل حنون: The Marvels يحتاج لتحقيق 500 مليون دولار ليبدأ تسجيل أرباح

وتابع حنون عبر حسابه على «فيس بوك»: «الفيلم ميزانيته نحو 220 مليون دولار ويحتاج لتحقيق 500 مليون دولار ليبدأ بتسجيل الأرباح لشركة ديزني، فأي فيلم يحتاج لتحقيق ضعفي ميزانيته إلى ضعفين ونصف حتى يبدأ بحصد الأرباح».

تفاصيل فيلم «The Marvels»

فيلم «The Marvels» من إخراج نيا داكوستا، بطولة بري لارسون، وتيونا باريس، وإيمان فيلاني، بالإضافة إلى وصامويل إل جاكسون، ويعتبر الجزء الثاني من فيلم «Captain Marvel» الذي طرح في 2019.