استكمال زراعة 1000 شجرة ضمن فعاليات معسكر التربية الرياضية بجامعة سوهاج

تواصل جامعة سوهاج تنفيذ فعاليات معسكر التربية الرياضية لخدمة وتنمية المجتمع والذي يستهدف زراعة 1000 شجرة مثمرة داخل مقر الجامعة الجديدة بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لزراعة 100 مليون شجرة مثمرة.

زراعة أشجار مثمرة

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن الفوج الخامس من الطلاب المشاركين بالمعسكر قام باستكمال زراعة الأشجار المثمرة بمقر الجامعة الجديدة، مثمناً تنظيم تلك المعسكرات التي تهدف الي تنمية المهارات وصقل وتكوين شخصية الطالب ، وتنمية حبه للعمل التطوعي لخدمة المجتمع، وتعوده على تحمل المسئولية، وتنمية مهارات القيادة وتعزيز قيم التعاون ومساعدة الآخرين.

وقال الدكتور أحمد عبد الله القائم بعمل عميد الكلية، إن الفوج الخامس بدأ أعمال المعسكر بالاصطفاف وتحية العلم على أرض ملاعب المدينة الجامعية لجامعة سوهاج، لافتاً إلى أن الكلية تحرص على تنظيم مثل تلك المعسكرات كل عام لحث الطلاب على المشاركة في خدمة المجتمع.

تقسيم طلاب المعسكر إلى 6 أفواج

وأوضح الدكتور ممدوح محمد السيد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المعسكر، أنه يشارك بالمعسكر 1200 طالب وطالبة موزعين بواقع 200 طالب كل أسبوع لمدة 6 أسابيع، حيث تم تقسيم طلاب المعسكر إلى 6 أفواج، مشيراً إلى أن الفوج الأول للمعسكر بدأ الجمعة الموافق 13 أكتوبر، وسيتختتم المعسكر فعالياته يوم 17 نوفمبر الجاري.