دعاء حكم فتاة من دمياط في مسلسل «حدوتة منسية» مع سوسن بدر

تشارك الفنانة دعاء حكم في بطولة مسلسل «حدوتة منسية» بطولة سوسن بدر، والذى يتواصل تصويره حالياً تمهيدا لعرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تجسد دعاء خلال أحداث العمل شخصية فتاة من دمياط تدعى «أماني»، وهي ابنة أحمد صيام وتدعمه وتقف بجانبه طوال الوقت، ولذلك تعمل معه في مصنع حلويات.

تفاصيل مسلسل «حدوتة منسية»

ومسلسل «حدوتة منسية» تدور أحداثه في 30 حلقة، وبطولة سوسن بدر، وعبير صبرى، وأحمد فهيم، وهشام إسماعيل، ومحمود حجازي، وطارق صبري، وريم سامي، ونانسي صلاح، ومحمد علي رزق، وأحمد صيام، وأمير صلاح الدين، ودعاء حكم، وهلا السعيد، ومحمد لطفي شاهين، ورجوى حامد، وعبير منير، وحسن عبدالله، ومصطفي منصور، وعلاء قوقة، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين.

وشاركت دعاء حكم في شهر رمضان الماضى خلال مسلسل «جعفر العمدة» مع النجم محمد رمضان، حيث جسدت دور شقيقته خلال أحداث العمل الذي شارك في بطولته زينة، وهالة صدقى، وإيمان العاصي، ومي كساب، ومنة فضالي، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وعصام السقا، وفريدة سيف النصر، ومجدي بدر، وأحمد فهيم، وفتوح أحمد، وسلوى عثمان، وجوري بكر، وطارق النهري، وأحمد عبد الله، وإحسان الترك وضيف الشرف بيومي فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.