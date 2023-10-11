سوسن بدر تبدأ تصوير «حدوتة منسية».. وتترقب عرض «آل شنب»

بدأت الفنانة سوسن بدر قبل أيام، تصوير أولى مشاهدها بمسلسل «حدوتة منسية»، داخل أحد مواقع التصوير بالقاهرة، وهو العمل الذي تُشارك به في موسم الدراما الشتوي، مطلع العام الجديد.

ويأتي ذلك بعد فترة طويلة من التحضيرات على مدار الأسابيع القليلة الماضية، و«بروفات ترابيزة»، حيث يرغب فريق العمل في خروجه على مستوى عالٍ من الاحترافية والتميز.

ويُشارك في بطولة مسلسل «حدوتة منسية» إلى جانب سوسن بدر، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم عبير صبري، ونانسي صلاح، وأحمد فهيم، وهشام إسماعيل، ومحمد علي رزق وآخرين، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محي الدين، ويتناول العمل قصة اجتماعية مختلفة.

وفي سياق آخر، تترقب الفنانة سوسن بدر انطلاق العرض العالمي الأول، لفيلمها الجديد «آل شنب» خلال فعاليات الدورة المقبلة من مهرجان الجونة السينمائي، ويُشاركها في البطولة ليلى علوي، ولبلبة، وأسماء جلال، وهيدي كرم، ومحمود البزاوي، وخالد سرحان، وعلي الطيب، وابتهال الصريطي، وحسن مالك، وسلافة غانم، ونورين أبو سعدة، وأحمد عصام، وهبة يسري، من تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

«آل شنب».. فيلم لايت عائلي

تدور أحداث الفيلم في إطار عائلي لايت حول حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ما يضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلي الكبير الذي يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.