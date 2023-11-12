«الأورومتوسطي لحقوق الإنسان»: جرائم الإبادة الجماعية لسكان غزة أمر غير مسبوق
كتب:
منتصر سليمان
12:13 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف، إننا بصدد مشهد غير مسبوق من جرائم الإبادة الجماعية للسكان في قطاع غزة، مشيرًا الى أن 40% من الشهداء في قطاع غزة من الأطفال، واصفا الأمر بالجريمة غير المسبوقة.
وأضاف رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف خلال مداخلة هاتفية على قناة « القاهرة الإخبارية»، أنّ استهداف الاحتلال لآبار المياه والمخابز في قطاع غزة جريمة نكراء، كما أن المواقف الرسمية الدولية تجاه الأوضاع في غزة متواضعة للغاية، ويجب التأثير على صانع القرار
وتابع: «2% من احتياجات أهالي غزة فقط هي التي وصلت للقطاع، كما أن الولايات المتحدة تمنح الاحتلال الضوء الأخضر لتنفيذ جرائمه».