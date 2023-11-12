محافظ بورسعيد يوجه برفع كفاءة نادي التثقيف الفكري لذوي الهمم

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا، لمناقشة تطوير ورفع كفاءة نادي التثقيف الفكري لذوي الهمم التابع للشباب والرياضة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للاعبي النادي من ذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك بحضور سمر الموافي رئيس حي الضواحي، ومدير التضامن الاجتماعي جمال زين الدين، ومسؤولي نادي التثقيف الفكري.

الارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة

وأشار محافظ بورسعيد إلى همية توفير سبل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى أن هناك العديد من أبناء المحافظة من ذوي الهمم يشاركون في الفعاليات والأنشطة الرياضية المتعددة، فضلا عن النماذج الرياضية المشرفة التي تحصل على مراكز متقدمة في المسابقات الدولية والعالمية، وهذا أقل شيء يتم تقديمه لأبطالنا الرياضيين الذين يرفعون اسم مصر وبورسعيد عاليًا في جميع المحافل والبطولات الدولية التي يشاركون فيها.

دعم النادي بأحدث الأجهزة الرياضية

ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق بين الجهات المعنية لتطوير نادي التثقيف الفكري أعلى درجة عالية من الكفاءة، وتزويده بأحدث الأجهزة الرياضية، حرصًا على توفير جميع سبل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولي اهتمام كبير بذوي الاحتياجات الخاصة، وأن الدولة المصرية بكامل مؤسساتها تهدف للارتقاء بالخدمات التي تقدمها لـ ذوي الإعاقة وفي مقدمتها الالتحاق بمؤسسات التثقيف الفكري التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، بتقديم برامج رعاية وتأهيل لحالات الإعاقات الذهنية، منها مؤسسات لرعاية وتأهيل الذكور، وأخرى لرعاية وتأهيل الإناث، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، تستعرض شروط الانضمام وإجراءات الحصول على الخدمة.