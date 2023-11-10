أغاني وطنية بلغة الإشارة خلال مؤتمر عن ذوي الاحتياجات الخاصة بالمنيا

قدم فريق كورال كلية التربية للطفولة المبكرة في جامعة المنيا، مجموعة من الأغاني الوطنية المترجمة بلغة الإشارة، تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى الأستاذ بكلية التربية النوعية، كما تم عرض فيلمين تسجيليين عن الكلية وإنجازاتها والمدارس الشريكة

مستقبل تأهيل وتعلم الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الرابع لكلية التربية للطفولة المبكرة بعنوان مستقبل تأهيل وتعلم الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة في ظل التغيرات المناخية المعاصرة وفقاً لرؤية 2030 ، تحت رعاية الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا، والدكتور عيد عبد الواحد علي عميد كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة، الدكتور نبيل السيد حسن أستاذ علم النفس المتفرغ وعميد الكلية السابق، وحمدي مصطفي وكيل وزارة التعليم، والدكتور علي عبد السلام مدير إدارة المنيا التعليمية.

إنشاء مركز لذوي الإحتياجات الخاصة

وقال الدكتور عيد عبد الواحد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا، إن المؤتمر العلمي الدولي الرابع "مستقبل تأهيل وتعلم الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة في ظل التغيرات المناخية المعاصرة وفقاً لرؤية 2030، سلط الضوء علي استشراف المستقبل ولذلك تركز بحوث المؤتمر على علم المستقبل خاصة بالنسبة للطفل من ذوي الإحتياجات الخاصة وتأهيلهم في ظل اهتمام الدولة انطلاقاً من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وصدور القانون 10 لسنة 2018 وإقرار حقوق للطفل من ذوي الإحتياجات الخاصة ومن ثم بدأت رؤية الجامعة حيث تم إنشاء مركز لذوي الإحتياجات الخاصة وحصرياً وضع برنامج إعداد معلم التربية الخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة وأيضاً مركز التكامل الحسي الذي سيتم تفعيله هذا العام مجهزاً بأحدث الأجهزة بدعم رئيس الجامعة.

وأضاف عميد التربية، أن المؤتمر يتناول بحوثاً عن الذكاء الإصطناعي وكيفية تأهيل الطفل والمعلم لتطبيقاته، وبحوثاً أخرى عن رقمنة الطفل والمعلم، موجها التحية للشركاء من مديرية التربية والتعليم ووكيل وزارتها وممثلي المدارس بالمحافظة.

وقال الدكتور نبيل السيد حسن مقرر المؤتمر وعميد الكلية السابق، إن التربية الخاصة مؤخراً في مصر والوطن العربي قد شهدت طفرة من الاهتمام بالأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة حيث تسارعت القرارات والتشريعات المنظمة لشئون حياتهم ولذا تلتزم الدولة المصرية بحماية حقوقهم المنصوص عليها في القانون 10 لسنة 2018، وتعد ظاهرة التغيرات المناخية من أهم المشكلات البيئية الناتجة عن تزايد الأنشطة البشرية ولها تأثير كبير على ذوي الإحتياجات الخاصة بالمقارنة بغيرهم مما ليست لديهم إعاقة، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً بذوي الإحتياجات الخاصة وتماشيا مع توجيهاته جاء هذا المؤتمر.