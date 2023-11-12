انطلاق فعاليات الرواق الأزهري للطفل في العوامية بالأقصر

نفذت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، لقاءات الرواق الأزهري، حول موضوع مكانة الإنسان في الدين، بمشاركة 50 طليعا من مركز شباب طيبة العوامية بالأقصر، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع الأزهر الشريف ‏ومديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

تكريم الدين الإسلامي للإنسان

وتحدث الشيخ حسن أنور حجاج، واعظ بمنطقة الأقصر الأزهرية، عن تكريم الدين الإسلامي للإنسان دون سائر المخلوقات، والله سبحانه وتعالى فضلّه على كثير ممن خلق تفضيلا، واستخلفه في الأرض ليقوم بعمارتها وإصلاحها، وأعانه على أداء دوره في هذا الوجود بما زوده من أدوات العلم والمعرفة، فقد خلقه الله عز وجل بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا، وأوحى إليه برسالته.

مسابقة الدوري الثقافي في المعلومات العامة

وفي سياق منفصل، حصل أعضاء مركز شباب المريس على المركز الأول، فيما حصل مركز شباب الطود على المركز الثاني، في مسابقة الدوري الثقافي في المعلومات العامة للشباب، والذي نفذته إدارة شباب الطود بالأقصر، بهدف تزويد قاعدة المعلومات لدى الشباب والنشء وتزويد الإدراك في البحث عن المعلومات في جميع المجالات وتنمية وعيهم وإذكاء روح المنافسة بين الشباب، وبث روح التنافس والمثابرة في تحصيل العلم وما هو مفيد لهم، استغلال وقت الشباب بما يعود عليهم بالنفع للفرد والمجتمع، وبحضور فريق من المحكمين عدد من المتخصصين بإدارة التربية والتعليم الطود.