«حياة كريمة»: «المتحدة» ترسل 6 شاحنات مساعدات بحمولة 150 طنا لأهالي غزة

رصد محمد عبدالله، موفد التليفزيون المصري، تجهيزات القوافل الإنسانية التابعة للشركة المتحدة، قائلا إنّ هناك عددا من الشاحنات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحمل مساعدات لأهالينا في قطاع غزة، وتصطف على بعد أمتار قليلة من بوابة الإسماعيلية على طريق «مصر - الإسماعيلية» الصحراوي، مشيرا إلى تجهيز الشاحنات في ضوء جهود الشركة المتحدة بشأن الدور الإنساني.

وقالت عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حياة كريمة»: «هذا أقل ما يمكن تقديمه لأشقائنا في قطاع غزة خاصة في الظرف الإنساني الصعب التي يمر به القطاع جراء الانتهاكات والممارسات العنيفة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني».

تفاصيل القوافل الإنسانية للشركة المتحدة

وأضافت خلال لقائها عبر القناة الأولى: «كل وسائل الإعلام ترصد وتنقل إدخال المساعدات لقطاع غزة وعلى رأسها ممثلي الشركة المتحدة الذين كانوا يرصدون الصورة من أول يوم أمام معبر رفح»، مشيرة إلى أنّ ممثلي الشركة المتحدة يشاركون بدور إضافي من خلال مؤسسة «حياة كريمة»، إذ قدّموا 6 شاحنات تحمل 150 طنا من المواد الغذائية والمياه، لافتا إلى أنّ تجهيز الشاحنات بدأ منذ أكثر من أسبوع.