«السياحة» تكشف أسعار الحج السياحي لهذا العام.. «البري بـ190 ألف جنيه»

انتهت اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار، من إعداد الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، وسيتم تقديمها إلى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، لدراستها وإقرارها خلال الـ48 ساعة المقبلة.

أسعار برامج الحج

وكشف مصدر مسؤول في وزارة السياحة والآثار، عن أنّ أسعار برامج الحج السياحي التي توصلت إليها اللجنة، وستعرض على وزير السياحة والآثار لإقرارها أو تعديلها، جاءت على النحو التالي:

- المستوى البري بين 190 إلى 195 ألف جنيه.

- المستوى الاقتصادي طيران يبدأ من 210 آلاف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

- برنامج الحج فئة الـ5 نجوم «سكن صف ثان بفنادق تبعد عن الحرم المكي من 250 حتى 1250 مترا» بـ430 ألف جنيه دون احتساب سعر تذاكر الطيران.

- مستوى الـ5 نجوم «سكن صف أول بمسافة لا تبعد عن الحرم المكي أكثر من 250 مترا» فسيكون بـ480 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

مدة التقديم للحج السياحي

وأشار المصدر لـ«الوطن»، أنّه من المتوقع فتح باب تقدم المواطنين للحج السياحي منتصف الشهر الجاري على أن تتراوح فترة التقديم بين شهر ونصف و60 يوما، ثم تجرى بعد ذلك القرعة الإلكترونية لاختيار نحو 23 ألف مواطن من بين المتقدمين للفوز بفرصة الحج.