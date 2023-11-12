باحث: تتظاهرات أمريكا بشأن غزة تؤثر على تعاطف صناع القرار مع إسرائيل

قال الدكتور توفيق حميد، باحث سياسي في شؤون الشرق الأوسط، إنّ الولايات المتحدة شهدت مظاهرات ضخمة بدرجة يصعب تصورها أمس تضامنا مع الفلسطينيين، موضحًا: «لاحظت أنّ بعض الناس والهيئات أكدوا أنّهم لن ينتخبوا ديمقراطيين أو جمهوريين بسبب الحرب، أي أنّ هناك بداية اتجاه لانتخاب مجموعة صغيرة تمثل 5% وهي ليست جمهورية أو ديمقراطية، ولكن الناس يرون أنّها الأكثر عدلا في تناول ما يحدث».

وأضاف حميد، في مداخلة عبر تطبيق سكايب على القناة الأولى والفضائية المصرية: «ما حدث أمس كان أكبر مظاهرة كجزء من تغيير في بوصلة بعض الأشياء في الصحافة الأمريكية».

وتابع الباحث السياسي: «لو كانت أعداد المتظاهرين والتظاهرات كبيرة ومتكررة وتتزايد، فإنّ هذا الأمر قد يؤثر في صناعة القرار من حيث درجة الدعم لإسرائيل ودرجة الضغط السياسي عليها لقبول بعض الحلول أو في مرحلة ما للإصرار على حل الدولتين وفرضه».

وأوضح: «بدأ التغيير في طريقة الكلام واستخدام الكلمات من جانب قادة الولايات المتحدة، وما يحدث أنّ صناع القرار مدعومون من جهات وأفراد لهم مصالح معينة ولا يمكنهم تغيير الكثير الآن، ومن ثم، فإنّ السياسي الأمريكي يجد أنّه لو اتجه إلى الرأي العام فقط قد يخسر الانتخابات المقبلة، ومن ثم، فإنّه يراهن على عدم تغيير أي شيء بخصوص الموقف من إسرائيل حتى يتم نسيان الأمر».