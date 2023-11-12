سياسي فلسطيني: مستشفيات غزة خرجت عن الخدمة بشكل نهائي

قال الدكتور محمد أبو سمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت المستشفى الإندونيسي في غزة بشكل همجي، ما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء داخل المستشفى، كما لم تسمح للطواقم الطبية بإخلاء الشهداء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية أسماء يوسف عبر فضائية «dmc»، أنّ إمكانيات المستشفى الإندونيسي لم تعد تتسع لمزيد من الضحايا، وإدارة المستشفى أصدرت نداءً للصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية وكل المؤسسات الإنسانية مناشدة لإخلاء الشهداء من أجل دفنهم، ولكن دون جدوى.

وتابع أنّ إدارة المستشفى الإندونيسي اضطرت إلى دفن الشهداء في مقابر جماعية، كما تكرر الأمر في مستشفى الشفاء، مؤكدا أنّ جميع المستشفيات في قطاع غزة خرجت عن الخدمة.

وأكد أبو سمرة أنّ القصف الإسرائيلي للمستشفيات في غزة هو جريمة حرب تهدف إلى قتل المدنيين العزل، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.