«الفاو» تضم 5 مواقع لنظم التراث الزراعي العالمي.. تعرف عليها

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، انضمام 5 مواقع زراعية لنظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية وهي تمثل قيمة باعتبارها منفعة عامة، وتدعم الأمن الغذائي وسبل العيش والتنوع البيولوجي الزراعي ونظم المعرفة المستدامة وكذلك ممارساتها والقيم الاجتماعية والثقافة بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الرائعة.

أوضحت «المنظمة» أن تلك المواقع هي نظام المراعي في أندورا، وحليب التبن في النمسا، ومناطق زراعة الكستناء والزنجبيل الأبيض والتوت الشمعي في الصين، وحدائق توزيع مياه الفيضانات ومنطقة زراعة الجوز في إيران، ومصايد الأسماك التي تقتصر على الإناث في كوريا.

تابعت أن ذلك تم بصورة رسمية خلال اجتماع المجموعة الاستشارية العلمية التابعة لنظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية الذي انعقد في العاصمة الإيطالية روما خلال نوفمبر الحالي.

معايير الاختيار على أن تكون المواقع ذات أهمية عالمية

لفتت إلى أنه في إطار البرنامج الرئيسي التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تنص معايير الاختيار على أن تكون المواقع ذات أهمية عالمية، وأن تمثل قيمة باعتبارها منفعة عامة، وتدعم الأمن الغذائي وسبل العيش والتنوع البيولوجي الزراعي ونظم المعرفة المستدامة وممارساتها والقيم الاجتماعية والثقافة بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الرائعة.

وقالت ماريا هيلينا، نائب المدير العام لمنظمة الأغذية الزراعة، لقد أثبتت نظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية، خلال عشرين عاماً، أنها خير نموذج لعرض الممارسات العريقة لجعل النظم الزراعية والغذائية أكثر قدرة على الصمود في وجه تغير المناخ.

إضافة إلى قائمة نظم التراث الزراعي العالمي

وفي ضوء أحدث إضافة إلى قائمة نظم التراث الزراعي العالمي، أصبحت شبكة التراث الزراعي حول العالم التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة تشمل 86 نظامًا في 26 بلدًا حول العالم.